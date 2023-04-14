Суспільство

Гвардієць з Люботина самотужки відбив атаку 20 росіян

14 Квітня 2023 13:42
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війна, нгу

На Кремінському напрямку на Луганщині один боєць Нацгвардії врятував побратимів з двох підрозділів, які перебували з ним на позиції. Про цей героїчний вчинок розповідають у телеграм-каналі ДОБРИК live.

Бій стався в районі Кремінної на початку квітня. Російські окупанти пішли на штурм позицій українських захисників. Перед цим ворог відпрацював по “опорнику” НГУ з танку та мінометів. Внаслідок цього переважна кількість українських захисників отримала контузії та поранення.

Це дало перевагу групі, яка пішла у наступ.

На штурм далі пішла ворожа піхота у кількості двох десятків осіб.

Окупанти з кількох боків почали закидати бліндаж українських захисників гранатами. Ті, своєю чергою, теж відповідали гранатами та стрілковою зброєю.

“Врятував ситуацію один герой. Перебігаючи з однієї сторони бліндажа в іншу, він відпрацьовував по ворогу і розосереджував ворожі сили. Інші наші воїни були поранені під час роботи танку та мінометів і не могли нормально вести бій. Орки відчули, що вже почали втрачати своїх — відступили. В результаті було убито 3 бійці ЗС РФ, а найголовніше — зупинено штурм ворожої групи, яка переважала у чисельності”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опорний пункт тримали бійці 5-ї бригади НГУ, 1 батальйон НГУ “ХОГОР”.

Атаку відбив воїн із міста Люботин, Харківської області.

Нижче – відео бою, зафільмоване російським дроном, який був збито через кілька годин:


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