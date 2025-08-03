ГУР здобуло секретні дані про новітній російський підводний крейсер “Князь Пожарський”

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали вичерпну закриту документацію про новітню атомну субмарину стратегічного призначення К-555 “Князь Пожарський” проєкту 955А “Борей-А”. Про це 3 серпня повідомило ГУР.

У розпорядженні української воєнної розвідки опинилися поіменні списки особового складу екіпажу, зокрема дані про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки, а також бойові інструкції, бойова схема корабля, документація із систем забезпечення живучості, інженерні матеріали та інструкції екіпажу. Також отримано копію книги корабельних розкладів.

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Підводні човни цього типу є одним з головних елементів ядерної тріади РФ. Вони несуть по 16 пускових шахт для ракет Р-30 “Булава-30”, кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.

Субмарина “Князь Пожарський” була офіційно включена до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту РФ лише 24 липня 2025 року. Постійне місце базування — Ґаджієво, Мурманська область. Особисто приймав підводний човен на бойове чергування президент Росії Володимир Путін.

Отримана інформація дозволяє встановити технічні обмеження не лише цієї субмарини, а й інших човнів типу “Борей-А”, які є критично важливими для російської ядерної стратегії.