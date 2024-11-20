ГУР попереджає про масовану ІПСО проти України з боку РФ

Росія поширює фейкові повідомлення від імені української розвідки про нібито “особливо масований” ракетно-бомбовий удар по містах України, запланований на 20 листопада.

Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначають у ГУР, такі повідомлення активно розповсюджуються через месенджери та соціальні мережі. Вони є частиною російських інформаційно-психологічних операцій і супроводжуються типовими граматичними помилками, що дозволяє легко ідентифікувати їх як неправдиві.

Українська розвідка закликає громадян зберігати спокій, не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації. При цьому важливо залишатися уважними і реагувати на сигнали повітряної тривоги.