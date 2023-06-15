Гроссі назвав серйозною ситуацію на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі склалася серйозна після руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області, заявив журналістам генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

“З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є і вони реальні. З іншого, було вжито низку заходів для стабілізації ситуації”, – сказав він за підсумками поїздки на ЗАЕС.

Гроссі запевнив, що робота з оцінки ситуації продовжуватиметься.

Глава МАГАТЕ також констатував, що води в ставку-охолоджувачі на даний момент достатньо для безпечної роботи станції, додаткових заходів не потрібно, пише “Інтерфакс”.