Економіка

Гральний бізнес у листопаді сплатив у держбюджет рекордну суму податків

4 Грудня 2023 14:58
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бюджет

Результат сплати податків гральним бізнесом за листопад 2023 — 2,26 млрд грн. Це у 10 разів більше, ніж було за весь 2021 рік, та втричі більше, ніж за весь 2022 рік.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Загалом упродовж усіх 11 місяців поточного року власники бізнесу з азартних ігор заплатили до бюджету 9,6 млрд грн, пише нардеп. Це в 13 разів більше, ніж було за весь минулий рік, і в 48 раз більше, ніж у весь 2021 рік.

Гральний бізнес в Україні законодавчо заборонений з 2009 року. Але оператори лотерей знайшли “лазівку” в законі й продовжували здійснення цієї діяльності. У липні 2020 року Верховна Рада, для врегулювання цього питання ухвалила закон, за яким дозволила діяльність офлайн- та онлайн-казино, покеру в інтернеті та гральних автоматів.

У березні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії “Слуга народу” Данило Гетманцев розповідав, що Україна недоотримала близько 30 млрд грн податків від грального бізнесу у 2022 році.


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