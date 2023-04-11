Економіка

Говард Баффет планує побудувати у Лозовій фабрику-кухню

11 Квітня 2023 08:04
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зеленська

Дружина Президента України Олена Зеленська та меценат Говард Баффет відкрили будівництво першої в Україні фабрики-кухні в Бучі. Проект другого такого підприємства погоджено для міста Лозової Харківської області, повідомили в Офісі президента.

Перший ківш ґрунту на місці початку будівництва підняв на екскаваторі особисто меценат проекту Говард Баффет.

Проект фабрики-кухні – частина реформи шкільного харчування, ініційованої Оленою Зеленською та розпочатої у 2022 році.

На такій фабриці-кухні можна приготувати 10 тис. порцій. Таким чином відбувається економія витрат на воду та електроенергію, налагоджується систематизоване постачання дітям безпечної та якісної їжі.

Під час запуску будівництва у Бучі відбулося також розширення ініціативи: презентовано проект другої такої фабрики, яку побудують у місті Лозовій на Харківщині. Було підписано відповідний меморандум. З українського боку його скріпили підписами начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Лозівський міський голова Сергій Зеленський.

28 березня на сесії Харківської облради ухвалено рішення про відведення земельної ділянки площею 1,5 га, розпочато бюджетування та проектування об’єкта. Очікується, що фабрика-кухня в Лозовій забезпечить харчуванням 89 шкіл і дошкільних закладів Лозівської територіальної громади.


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