Політика

Голова МЗС Словаччини каже, що поки “не може уявити” Україну в ЄС

5 Грудня 2023 15:22
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Євросоюз, Словаччина

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар каже, що «не може уявити за нинішніх обставин» членство України в Євросоюзі.

За словами чиновника в інтерв’ю виданню Štandard, до членства України в Євросоюзі «ще дуже-дуже далеко».

«Це дуже серйозне питання. Але за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, Урсула фон дер Ляєн буде обґрунтовувати пропозицію про членство або відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі і відповідати на питання, як ми можемо починати переговори з країною, яка перебуває у стані воєнного конфлікту», – зазначив очільник словацького МЗС.

Він вважає, що для України має бути перспектива членства в майбутньому, «але з дотриманням усіх правил, як і для всіх інших країн Східного партнерства, таких як Молдова і Грузія, або Західних Балкан».

Бланар додав, що Словаччина готова підтримати Україну на шляху до ЄС, але «ви маєте відповідати повністю всім критеріям».


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