Політика

Голова Microsoft: Росія поширює дезінформацію про ситуацію на Близькому Сході

11 Листопада 2023 17:33
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Росія поширює дезінформацію про ситуацію на Близькому Сході в той час, як напруга в регіоні зростає, заявив 11 листопада президент Microsoft Бред Сміт.

На міжнародному форумі в Парижі Бреда Сміта запитали про роль американської корпорації у сприянні миру. Він сказав, що Microsoft і її конкуренти борються з дезінформацією, повідомляє агентство AFP.

«Нам дуже добре вдається ідентифікувати російську кампанію, наприклад, коли вони намагалися сказати людям не вакцинуватися від COVID, – сказав Сміт. – Або сьогодні, коли ми бачимо російську дезінформацію на Близькому Сході».


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