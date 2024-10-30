Політика

Голос Заходу звучить не так гучно, як має звучати –  Зеленський про світову реакцію на появу військових КНДР в РФ
30 Жовтня 2024 14:45
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зеленський, кндр
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України поскаржився на недостатню реакцію світу на залучення РФ військових КНДР у війну проти України.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Ісландії.

“Я вважаю, що голос США, голос НАТО, голос західних партнерів, голос Глобального Півдня та Китаю не звучить так гучно, як має звучати щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії.

Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни. Це буде так само, як на самому початку окупації Росією нашого Криму. Тоді була тиша з боку Заходу. Ніхто не хотів реагувати. Не знаю чому, але всі боялися ескалації… І Путін, одного разу спробувавши з Кримом, зрозумів, що можна продовжувати. І він спробував з Донбасом і досяг успіху. Донбас був окупований”.

Зеленський зазначив, що потрібна дієва реакція на залучення Росією військових з Північної Кореї.  


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