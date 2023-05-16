Техно

Глава OpenAI виступить у Конгресі США

16 Травня 2023 16:44
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штучний інтелект

Генеральний директор OpenAI, розробника чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, Сем Альтман виступить у Конгресі США про регулювання ШІ, пише Financial Time. Очікується, що його метою стане більш гнучке законодавство, що дозволить компаніям адаптуватися до нових технологічних розробок.

Раніше Альтман наголошував, що регулювання ШІ необхідне, але воно має врівноважувати стимули безпеки та можливість доступу людей до переваг технології.

Його виступ прозвучить у той момент, коли регулюючі органи та уряди по всьому світу посилюють увагу до ШІ на тлі побоювань щодо його потенційних зловживань.

Минулого тижня законодавці ЄС схвалили введення жорстких правил використання ШІ, включаючи обмеження на чат-боти, такі як ChatGPT. Федеральна торгова комісія США та Управління з конкуренції та ринків Великобританії також виступили із попередженнями на адресу галузі.


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