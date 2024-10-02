Політика

Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН persona non grata і заборонив йому в’їзд до країни
2 Жовтня 2024 13:33
читать на русском →
ізраїль, оон
Генсек ООН Антоніу Гутерреш / Фото з сайту ООН

Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що забороняє в’їзд до країни Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та оголосив його persona non grata.

Причиною послужила відсутність однозначної реакції Гутерреша на ракетну атаку Ірану, повідомляє Reuters.

1 жовтня Гуттереш оприлюднив заяву “щодо останніх нападів на Близькому Сході”.

“Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією. Це має припинитись. Нам абсолютно необхідне припинення вогню”, — йшлося у заяві генсека ООН.

Іран завдав увечері 1 жовтня масованого ракетного удару по Ізраїлю. Корпус вартових ісламської революції заявив, що військова операція стала відповіддю на вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера “Хезболли” Хасана Насралли і командувача КСІР у Лівані Аббаса Нільфрушана.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 12:52

ЗСУ офіційно підтвердили вихід із Вугледару
2 Жовтня 2024 12:07

Населення України, за прогнозами, до 2051 року скоротиться до 25 мільйонів
2 Жовтня 2024 11:47

Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024
2 Жовтня 2024 10:55

Після захоплення Вугледару Україна втратила увесь Волноваський район
2 Жовтня 2024 09:44

Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки