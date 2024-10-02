Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН persona non grata і заборонив йому в’їзд до країни

Міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що забороняє в’їзд до країни Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу та оголосив його persona non grata.

Причиною послужила відсутність однозначної реакції Гутерреша на ракетну атаку Ірану, повідомляє Reuters.

1 жовтня Гуттереш оприлюднив заяву “щодо останніх нападів на Близькому Сході”.

“Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході, ескалацію за ескалацією. Це має припинитись. Нам абсолютно необхідне припинення вогню”, — йшлося у заяві генсека ООН.

Іран завдав увечері 1 жовтня масованого ракетного удару по Ізраїлю. Корпус вартових ісламської революції заявив, що військова операція стала відповіддю на вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера “Хезболли” Хасана Насралли і командувача КСІР у Лівані Аббаса Нільфрушана.