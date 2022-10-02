Глава Міноборони Німеччини прибула до Одеси

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт прибула у суботу з раніше не анонсованим візитом до Одеси, де її зустрів міністр оборони України Олексій Резніков.

“Фрау Міністр принесла гарні новини та більше інструментів для посилення української армії. Ми обговорили поточну геополітичну та безпекову ситуацію. Міністр був радий поспілкуватися з нашими бійцями та побачити систему «Гепард» на бойовому чергуванні”, – написав Резніков у Twitter.

Він додав, що це перший в історії візит міністра оборони Німеччини до України від початку війни.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1576285634930823168

УП повідомяє, що міністерка оборони ФРН пообіцяла, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом “наступних кількох днів”.

Повідомляється, що Ламбрехт довелося на деякий час сховатися у бункері через повітряну тривогу.

Міністерці, зокрема, розповіли про застосування переданих урядом ФРН Києву САУ Gepard. За словами Ламбрехт, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ.