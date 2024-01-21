Хімзавод “Новатек” зупинив свою роботу після атаки українських БПЛА

Технологічний процес “Новатек – Усть-Луга” в Ленінградській області РФ зупинено, повідомляє ТАСС із посиланням на представників підприємства.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня порт Усть-Луга зазнав атаки українських безпілотників.

Займання в терміналі в Усть-Лузі було результатом зовнішнього впливу, про це повідомили в компанії, передає РБК. Створено оперативний штаб із ліквідації наслідків.

“Сьогодні вночі на виробничому комплексі “Новатек – Усть-Луга” сталося загоряння виробничих об’єктів. За попередньою інформацією, загоряння стало наслідком зовнішнього впливу”, – цитує видання повідомлення “Новатека”.

Відомо, що через пожежу постраждали одна цистерна об’ємом 100 кубічних метрів і насос із перекачування скрапленого природного газу, ще одна цистерна була розгерметизована.

“Интерфакс” із посиланням на компанію повідомляє, що постраждалих, загрози життю і здоров’ю людей немає.

“Наразі пожежу локалізовано, фахівцями підприємства, службами оперативного реагування та МНС контролюється залишкове вигоряння вуглеводневої сировини”, – зазначили в “Новатеку”.