Генштаб повідомив про 30 бойових зіткнень на фронті з минулу добу

Протягом 19 липня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося близько 30 бойових зіткнень на 5 напрямках.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

“Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог задіяв для масованого ракетно-авіаційного удару по території України 16 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет “Онікс”, керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу “Shahed”.

За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено 13 крилатих ракет “Калібр”, керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА “Shahed”.

Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень”.

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі села Грем’ячка Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Єліне, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Миропілля, Покровка Сумської області та Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Ласточкине, Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Лобкове Запорізької області; Дудчани, Козацьке, Львове, Іванівка, Антонівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.