Політика

Генштаб: понад 100 боєзіткнень з початку доби, ворог тисне на кількох напрямках
8 Березня 2025 16:47
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Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 8 березня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Найбільша активність російських військ спостерігається на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини, а також завдав кілька авіаударів по Харківській, Придніпровській та Гуляйпільській ділянках.

Українські військові утримують позиції та відбивають атаки.

  • Зокрема, на Харківському напрямку ліквідовано три штурмові спроби противника, ще два бої тривають.
  • На Лиманському напрямку відбито шість атак, вісім боїв тривають.
  • На Покровському напрямку окупанти здійснили 14 штурмів, 12 з яких українські захисники успішно відбили.
  • На Курському напрямку ворог зазнав серйозних втрат: відбито 12 атак, ще 14 боєзіткнень тривають. Росіяни здійснили 23 авіаудари, скинувши 33 керовані бомби та здійснивши 362 артилерійські обстріли.

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