Генштаб: понад 100 боєзіткнень з початку доби, ворог тисне на кількох напрямках

Станом на 16:00 8 березня на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Найбільша активність російських військ спостерігається на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини, а також завдав кілька авіаударів по Харківській, Придніпровській та Гуляйпільській ділянках.

Українські військові утримують позиції та відбивають атаки.