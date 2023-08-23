Суспільство

Харкову – 369 років

23 Серпня 2023 08:39
читать на русском →
свято

23 серпня в Харкові відзначають День міста. Цьогоріч харків’яни святкують 369-й день народження рідного міста. Він припадає на 23 серпня, як і День звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

Наразі місто теж потерпає від окупантів, але цього разу від російських. Від початку повномасштабної війни Харків став однією з головних цілей агресора.

Щоб відзначити подвиг, героїзм, стійкість міста та його мешканців під час повномасштабного вторгнення РФ, 6 березня 2022 президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку “Місто-герой України”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Серпня 2023 11:25

У Вінницькій області в ДТП загинуло 12 людей, шестеро із них – діти
23 Серпня 2023 09:08

Нічна атака дронів: сили ППО збили 11 ворожих “шахедів”
23 Серпня 2023 08:55

ЗСУ мають успіх у напрямку Новопрокопівки, наразі закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб
23 Серпня 2023 08:39

Харкову – 369 років
23 Серпня 2023 08:24

Окупанти вдарили по зерносховищах в Одеській області
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки