Харкову – 369 років

23 серпня в Харкові відзначають День міста. Цьогоріч харків’яни святкують 369-й день народження рідного міста. Він припадає на 23 серпня, як і День звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

Наразі місто теж потерпає від окупантів, але цього разу від російських. Від початку повномасштабної війни Харків став однією з головних цілей агресора.

Щоб відзначити подвиг, героїзм, стійкість міста та його мешканців під час повномасштабного вторгнення РФ, 6 березня 2022 президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку “Місто-герой України”.