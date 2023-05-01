Харків’янина, який писав у соцмережах про позиції ППО, засудили на 5 років

У Харкові засудили до п’яти років ув’язнення 53-річного жителя Салтівки: суд визнав чоловіка винним у корегуванні вогню РФ.

П’ять разів після того, як засуджений у соцмережах влітку 2022 року писав про позиції української ППО, вони піддавалися прицільним обстрілам, повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що чоловік має ракетну військово-облікову спеціальність: наприкінці 80-х років він проходив військову службу у зенітно-ракетній бригаді на території Білорусії.

У суді харків’янин пояснив, що дійсно писав коментарі в соціальній мережі, але вину у вчиненні злочину не визнав. Засуджений таким способом нібито намагався попередити про “влучання”.