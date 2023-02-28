Харківській школі дали ім’я Дані Дідіка

Депутати Харківської міської ради на сесії 28 лютого підтримали проект рішення про перейменування школи №11 на честь загиблого в теракті Дані Дідіка.

Про це повідомив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко, пише Суспільне.

За його словами, рішення було одностайним, за нього проголосували 72 присутні депутати.

Дані Дідіку було 15, коли він загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту — у лютому 2015-го року школяр був одним з учасників Маршу Єдності.

22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу Єдності стався вибух. На місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих — правоохоронець і троє учасників акції — Данило Дідік (15 років), Микола Мельничук (18 років), Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки).

28 грудня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова визнав обвинувачених у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова винними у теракті, призначив покарання у вигляді довічного ув’язнення і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

29 грудня 2019 року Дворнікова, Тетюцького і Башликова передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб. Вони не визнали провини. У вересні 2020 року засуджених оголосили у розшук.

Наприкінці 2021 року родини загиблих у теракті біля Палацу спорту у Харкові вирішили судитися проти держави.

Протягом декількох років представники громадськості пропонували назвати на честь Дідіка школу №11, де навчався хлопець. У закладі обмежилися встановленням меморіальної дошки, але імені Дідіка закладу тоді так і не дали.