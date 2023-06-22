Суспільство

Харківська “ватніца”-малолєтка розклеювала у центрі міста плакати “ХНР”

22 Червня 2023 11:06
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колаборант

Поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків на батьків 14-річної дівчини, яка, за версією поліції, розклеїла проросійські плакати біля намету “Все для перемоги” у центрі Харкова.

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко 22 червня.

За його словами, ім’я дівчини встановили за вісім годин, відколи виявили плакати з символікою так званої “ХНР”. Дівчину не затримали, з нею та її мамою провели бесіду.

Повідомлення про проросійські плакати у центрі Харкова до поліції надійшло 20 червня, повідомила прес-служба поліції Харківщини. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

“Згідно з законом, кримінальна відповідальність за цей вид злочинів настає з 16 років. Результатом кримінального провадження в цьому випадку може бути звернення до суду з клопотанням щодо застосування примусових заходів виховного характеру”, — пояснив Володимир Тимошко.

Свої листівки, а також відео з проросійською символікою та позицією дівчина розміщала у соцмережах. За даними начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, слідчі провели обшук за місцем проживання дівчини.

“Вчора допитали матір дівчини. Вона стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію “за мир”. А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Z-ролік, який зняла донька, вона побачила лише після повідомлення класного керівника, запевняє матір”, — повідомив Болвінов.

“До речі, подружку на відео її також знайшли. Батьків опитали. Вони також притягуються до відповідальності за не виконання своїх обовʼязків. Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує”, — сказано у повідомленні Сергія Болвінова.


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Харківська “ватніца”-малолєтка розклеювала у центрі міста плакати “ХНР”
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