Харків знову під ракетним обстрілом

Росіяни знову обстрілюють Харків ракетами.
“Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.
У поліції нагадали, що про місця влучань, поранених та руйнування слід повідомляти на лінію “102”.
Росіяни знову обстрілюють Харків ракетами.
“Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.
У поліції нагадали, що про місця влучань, поранених та руйнування слід повідомляти на лінію “102”.
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