Кримінал

Харків знову під ракетним обстрілом

29 Грудня 2023 07:07
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ракетний удар

Росіяни знову обстрілюють Харків ракетами. 

“Харків знову під обстрілом – вдруге за цей ранок”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

У поліції нагадали, що про місця влучань, поранених та руйнування слід повідомляти на лінію “102”.


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