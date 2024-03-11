Політика

Хакери перехопили листування голови російського парламенту з Путіним

11 Березня 2024 17:19
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росія, хакер
Лист голови Держдуми В'ячеслава Володіна російському диктатору Путіну / Центр національного спротиву

Хакери перехопили листування голови російського парламенту з главою Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, Володін пропонує Путіну після “виборів” посилити контроль РФ та конфронтацію з країнами Заходу.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, листування активісти “Кібер Спротиву” перехопили завдяки зламу одного з наукових співробітників Інституту наукової інформації з суспільних наук Романа Сєйткалієва, який є помічником директора цього Інституту. Через пошту Сєйткалієва проходять документи, які стосуються діяльності всього Інституту.

“Саме на цій пошті, в переписці між Сейткалієвим та старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим є лист Володіна президенту РФ Володимиру Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію “дезахіднизаціі” у РФ після “виборів”, – йдеться у повідомленні.

Листування Путіна та Володіна / Центр національного спротиву

Зокрема, з листа Володіна відомо, що ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період, адже сам лист датований 30 листопада, а відповідь Путіна надходить 12 грудня 2023 року.

В листі серед тиражування пропаганди вказується, що Росія потребує трансформації і заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується дивна “дезахіднізація”, яка передбачає:

  • посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;
  • суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;
  • посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;
  • вирішення питання опозиційних рухів.

За словами Володіна, комітети Держдуми РФ готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував вище вказаний Інститут. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами так званої “великої вітчизняної війни”.

“Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення “спеціальної військової операції”, що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить”, – додають в “Спротиві”, цитуючи текст листування.


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