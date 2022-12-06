Guardian: Україна не перестає дивувати

Вибухи на двох російських авіабазах під Рязанню та в Енгельсі – останній приклад тактичної винахідливості Києва та його здатності дивувати, пише Guardian.

Схоже, Україна знайшла спосіб атакувати стратегічні російські бомбардувальники Ту-95 та Ту-22М, які стоять на злітно-посадкових смугах. З жовтня Кремль використовував їх, щоб поступово руйнувати енергетичну інфраструктуру України, залишаючи мільйони людей взимку без тепла та електрики.

Є припущення, що Київ розробив ударний безпілотник із дальністю польоту 1000 км. Наприкінці минулого місяця український військовослужбовець заявив, що ця зброя вже застосовувалася проти російських військових. Якщо це правда, то це означає, що більша частина європейської частини Росії тепер перебуває у межах досяжності ЗСУ. Отже, перевага, якою Москва користувалася досі, безпечно запускаючи крилаті ракети з глибини Росії, виявилася під загрозою.

29 жовтня Україна застала Москву зненацька, коли рано-вранці завдала ударів з повітря і з моря по військово-морській базі Чорноморського флоту в Севастополі. Декілька російських фрегатів були виведені з ладу, у тому числі флагман “Адмірал Макаров”.

Військові аналітики кажуть, що Україна розробила оригінальний та смертоносний морський безпілотник. Його компоненти включають модифікований гідроцикл і дистанційно керовану камеру з прямим зворотним зв’язком з центром управління та контролю. Плюс прикріплена спереду вибухівка. Схоже, що безпілотники також відіграли свою роль в іншому успішному українському нападі в серпні на авіабазу Саки в Криму, під час якого було підірвано дев’ять російських бойових літаків.

Київ не завжди повідомляє своїм союзникам на Заході про плани проведення ризикованих військових операцій, до яких, без сумніву, відносяться атаки в глибині російської території. Західні чиновники вважають, що українці навмисно не роблять цього, оскільки Захід може спробувати відмовити Київ від їхнього проведення.

Натомість уряд Володимира Зеленського використовує власні технології для проведення спецоперацій. Серед них – вибух на Кримському мості у жовтні та знищення у квітні крейсера “Москва”, який, як стверджує Київ, був атакований українськими ракетами “Нептун” (Росія це не визнає). І те, й інше стало принизливим ударом для російських військових. Можна очікувати на подальші сюрпризи, прогнозує Guardian.