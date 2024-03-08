Економіка

Франція планує виробляти військову техніку на території України — Лекорню

8 Березня 2024 12:00
читать на русском →
зброя, франція
Себастьєн Лекорню, міністр оборони Франції / Фото: АР

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню озвучив плани виробляти військову техніку безпосередньо в Україні.

Про це посадовець повідомив у ефірі BFMTV.

“Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема в секторі безпілотних літальних апаратів та наземної техніки, з метою виробництва запасних частин на території України, а у майбутньому, можливо, і боєприпасів”, — сказав Лекорню.

Водночас міністр оборони підкреслив, що “ідея полягає в тому, аби перші виробничі потужності були запущені цього літа”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Березня 2024 12:20

Який мобілізаційний резерв має Україна (дослідження)
8 Березня 2024 10:59

Чисельність жінок у ЗСУ збільшується
8 Березня 2024 10:49

Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська в Україну
8 Березня 2024 09:25

Спецпредставник Китаю побував в Україні: йому показали уламки збитих ракет із КНДР
8 Березня 2024 08:09

Внаслідок нічного обстрілу Чугуєва постраждала трирічна дитина
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки