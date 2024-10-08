Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року

Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000-5F у першому кварталі 2025 року, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Літаки будуть модернізовані для застосування озброєння класу “повітря-земля” та отримають удосконалені системи радіоелектронної боротьби.

Наразі, за словами міністра, триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців з обслуговування цих бойових літаків.

➡️ Mirage 2000 à destination de l’Ukraine : livraison toujours prévue au 1er trimestre 2025.



À Cazaux, en Gironde, ils seront dotés de nouveaux équipements : combat air-sol et défense anti-guerre électronique.



La formation des pilotes, et mécaniciens, ukrainiens se poursuit. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 8, 2024

На початку червня цього року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Mirage 2000-5F.

Тоді ж він розповів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків.

Наразі невідомо, яке озброєння модифікований літак зможе застосовувати для ударів по наземних цілях.