Політика

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
8 Жовтня 2024 15:32
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зброя, франція
Винищувач Mirage 2000-5F / Фото: ПКС Франції

Франція планує передати Україні винищувачі Mirage 2000-5F у першому кварталі 2025 року, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Літаки будуть модернізовані для застосування озброєння класу “повітря-земля” та отримають удосконалені системи радіоелектронної боротьби.

Наразі, за словами міністра, триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців з обслуговування цих бойових літаків.

На початку червня цього року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Mirage 2000-5F.

Тоді ж він розповів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси підготовки для українських льотчиків.

Наразі невідомо, яке озброєння модифікований літак зможе застосовувати для ударів по наземних цілях.


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