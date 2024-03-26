Франція незабаром передасть Україні 78 САУ “Caesar”

Франція незабаром може передати Україні 78 САУ “Caesar” і збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Associated Press.

За його словами, Франція також поставила собі за мету поставити Україні 80 000 снарядів калібру 155-мм.

Крім того, за словами Лекорню, Франція бере участь у пошуку наявних запасів пороху і боєприпасів, які можна було б придбати в країнах за межами Європейського Союзу – план, ініційований Чеською Республікою з метою подальшої підтримки Києва.