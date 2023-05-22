Кримінал

Фотофакт: Наслідки обстрілу аварійно-рятувальної частини у Дніпрі Уночі ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину у Дніпрі. За словами глави ДСНС Сергія Крука, зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Поділитися:



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