Фотофакт: Наслідки обстрілу аварійно-рятувальної частини у Дніпрі

Уночі ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину у Дніпрі. За словами глави ДСНС Сергія Крука, зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.
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Уночі ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину у Дніпрі. За словами глави ДСНС Сергія Крука, зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.
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