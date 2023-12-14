Політика

Фінляндія знову планує закривати кордон із РФ

14 Грудня 2023 18:18
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кордон, фінляндія, рф

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен у четвер оголосила про повторне закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Росією, які були відкриті раніше цього дня.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Yle, Рантанен оголосила в парламенті

Голова фінського МВС анонсувала, що уряд ухвалить офіційне рішення про закриття східних прикордонних пунктів пропуску на позачерговому засіданні в четвер увечері.

Воно буде офіційно оголошене на пресконференції близько 18:15 (19:15 за Києвом).

Інших подробиць Рантанен не навела. Але, за даними Helsingin Sanomat, причиною стало рішення Росії дозволити нелегальним шукачам притулку знову перетинати кордон із Фінляндією.


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