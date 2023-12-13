Фіцо заявив, що Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, хоча і вважає, нібито Київ не готовий до такого кроку.

Про це він сказав під час виступу перед членами Європейського комітету словацького парламенту, повідомляє агенція Pravda.sk.

«Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів», — сказав Фіцо.