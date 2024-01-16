Фіцо підтримує блокування Орбаном €50 млрд Україні

Угорщина виступає проти виділення 50 млрд євро допомоги Україні на чотири роки, оскільки це є «порушенням суверенітету і національних інтересів ЄС». Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у вівторок, 16 січня, передає Reuters.

Він виступив за відокремлення будь-якої фінансової допомоги Україні від бюджету ЄС і спрямування більше коштів на внутрішні потреби блоку.

Угорщина пропонує створити такий механізм, який буде заснований на розподілі допомоги на основі валового національного доходу (ВНД). В іншому випадку Угорщина блокуватиме виділення допомоги, сказав Орбан.

«Якщо Брюссель прийме це, тоді Україні буде надано допомогу поза бюджетом. Якщо ні, то мені буде сумно зупиняти цей процес», — пригрозив угорський прем’єр.

Прем’єр Словаччини підтримав Угорщину «у боротьбі за її інтереси» і заявив, що словацький уряд не підтримає жодних заходів, які «обмежують права Будапешта».

ЄС розгляне питання виділення Україні 50 млрд євро на спеціальному саміті 1 лютого.