ФБР розслідує наїзд автомобіля на натовп в Новому Орлеані як теракт

Президент США Джо Байден заявив, що ФБР кваліфікує наїзд автівки на людей під час новорічного святкування у Новому Орлеані як терористичний акт. Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

За словами Байдена, він отримує регулярні звіти від правоохоронних органів та команди внутрішньої безпеки щодо інциденту.

“Я наказав своїй команді забезпечити доступність усіх ресурсів, оскільки федеральні, державні та місцеві правоохоронні органи наполегливо працюють над тим, щоб якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і переконатися, що жодної загрози не залишилося”, — сказав Байден.

1 січня у Новому Орлеані автівка в’їхала у натовп через що 10 людей загинули й ще 35 постраждали. Після цього водій авто вистрілив у поліцейських. Внаслідок перестрілки правоохоронці його вбили.