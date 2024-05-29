Суспільство

Фаріон поновили на посаді професорки Львівської політехніки

29 Травня 2024 13:31
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суд
Ірина Фаріон / Getty Images

Львівський апеляційний суд поновив колишню народну депутатку  Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Про це повідомила кореспондентка “Суспільного” із зали суду.

Також суд постановив, що на користь науковиці стягнути 123 тисячі 927 гривень заробітної плати за період вимушеного прогулу.

Крім того, у коментарі “Суспільному” Фаріон заявила, що проректор ухвалив рішення про її звільнення без висновків комісії через тиск з боку МОН.

“В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм — під тиском МОН, конкретної персони — Лісовий. Про це свідчить його реакція — неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон”.


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