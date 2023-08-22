Політика

Ердоган зібрався до Росії на зустріч з Путіним, – ЗМІ

22 Серпня 2023 14:15
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Ердоган, путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Yeni Şafak.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження “зернової угоди”.

При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для “зернового коридору” без участі Росії.

“Він (Ердоган) думає, що якось можна знайти точку згоди”, – сказали джерела видання.


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