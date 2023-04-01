Політика

Ердоган дає “зелене світло” для вступу Фінляндії у НАТО

1 Квітня 2023 19:00
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Ердоган, нато, фінляндія

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган затвердив рішення парламенту щодо ратифікації протоколу про вступ Фінляндії у НАТО.

Як повідомляє “Європейська правда“, опублікований в Офіційній газеті документ помітили фінські ЗМІ.

1 квітня серед низки документів, які опублікували в Офіційній газеті, першим стоїть закон щодо затвердження протоколу про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. 

Відтак процес виявився майже “блискавичним”, зауважує Yle. Для порівняння, коли до НАТО приймали Північну Македонію, то після рішення парламенту до моменту затвердження президентом минуло два тижні. 

Останнім формальним кроком, що поставить крапку у процедурі ратифікації, буде доставка документів у Вашингтон. 

Нагадаємо, парламент Туреччини одностайно погодив вступ Фінляндії у НАТО в ніч на 31 березня. Єнс Столтенберг після того заявив, що Фінляндія офіційно стане членом НАТО у найближчі дні.


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