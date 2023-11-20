Економіка

Енергооб’єкти в Україні отримали три рівні захисту від ракет і дронів

20 Листопада 2023 18:13
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електроенергія

Український уряд та Генеральний штаб ЗСУ ухвалили рішення про захист об’єктів енергетичної інфраструктури від російських ракет і дронів.

Про це повідомило Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Енергооб’єкти отримали три рівні захисту:

  1. Спорудження габіонів та біг-бегів. Таким чином захищені 90 об’єктів у 21 області від уламків ракет і дронів.
  2. Захист від дронів і “шахедів”. З березня 2023 року будують бетонні конструкції навколо основної мережі “Укренерго”. Так, захищені 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.
  3. Захист від ракет. У 14 областях захищають 22 підстанції від прямого влучання ракетами.

Усі проєктні рішення узгоджують з Генштабом і ДСНС. Під час проєктування використовують також документацію від фахівців Великої Британії та США.


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