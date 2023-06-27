Суспільство

Енергоатом повідомив, що рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний

27 Червня 2023 10:24
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заес, енергоатом

Після вибуху на Каховській гідроелектростанції і зміління Каховського водосховища рівень води у ставку-охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільним. 

Про це повідомляє “Енергоатом”.

 “Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 27 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища”.

Енергоатом” нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.


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