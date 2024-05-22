Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень на сьогодні 

Раніше передбачалося, що обмеження почнуть діяти з 18:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр “Укренерго” скасував обмеження споживання в усіх областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.