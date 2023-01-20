Політика

Експерти ISW назвали ймовірну дату нападу РФ з території Білорусі

20 Січня 2023 08:29
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ISW

Наступ Росії на Україну з території Білорусі може бути найвірогіднішим наприкінці 2023 року, заявили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своєму огляді.

Кремлівські чиновники регулярно зустрічаються з високопосадовцями білоруського керівництва, що може свідчити про підготовку нападу Росії на Україну з Білорусі, хоча не обов’язково і не найближчими тижнями.

На думку експертів, найбільш “небезпечний сценарій дій нового нападу” на початку 2023 року є менш ймовірним, враховуючи поточну військову активність Росії у Білорусі.

Експерти ISW також зазначають, що Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу у рамках Союзної держави. Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями диктатора, спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету до структури Союзної держави, в якій домінує РФ.


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Експерти ISW назвали ймовірну дату нападу РФ з території Білорусі
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