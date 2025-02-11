Суспільство

Екскомандувач Об’єднаних сил Наєв отримав бойове розпорядження на фронт, – ЗМІ
11 Лютого 2025 21:50
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Генерал-лейтенант Сергій Наєв / Фото: АрміяInform
Генерал-лейтенант Сергій Наєв / Фото: АрміяInform

Екскомандувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження очолити тактичну групу “Велика Новосілка”.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

Раніше про це повідомляв головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов, припустивши, що призначення може бути пов’язане з інтерв’ю Наєва “Українській правді”, опублікованим 10 лютого. В ньому генерал заявив, що перед початком повномасштабного вторгнення не отримував від посадових осіб офіційних даних про те, що армія Росія готує вторгнення.

Сергій Наєв очолював Об’єднані сили ЗСУ з 2020 року. 11 лютого 2024 року його було звільнено, про що сам він дізнався зі ЗМІ. Міністр оборони Рустем Умєров заперечував це твердження.


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