Ексглава “Нафтогазу” Коболєв став радником президента Молдови

Колишній голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв став радником президента Молдови Маї Санду.

Про це розповів сам Коболєв на засіданні Вищого антикорупційного суду, який розглядав продовження йому запобіжного заходу.

За словами екс-глави “Нафтогазу”, він бере участь у процесі аудиту боргів Молдови перед російським “Газпромом”.

“Я є радником президента Молдови, я допомагаю цій країні завершити процес аудиту боргів перед “Газпромом””, – сказав Коболєв на суді.

Це оголошення він зробив у зв’язку з клопотанням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжити запобіжний захід.

“Ці обов’язки (у межах обраного запобіжного заходу) відносно сильно шкодять моїм можливостям як працювати, так і виконувати завдання, які важливі для забезпечення енергетичної безпеки України та деяких країн Європи. Прошу суд клопотання відхилити”, – заявив Коболєв.