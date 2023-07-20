Економіка

Військові адміністрації просять 12,8 мільярдів для впровадження нових систем оповіщення

20 Липня 2023 21:27
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корупція

Обласні військові адміністрації просять в уряду щонайменше 12,8 мільярда гривень для залучення коштів на придбання систем оповіщення.

Про це стало відомо із матеріалу hromadske.

Свої проєктні пропозиції ОВА подали на вимогу народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова та через відповідні розпорядження прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Із листів Шахова зі зведеною інформацію по областях стало відомо, що ОВА визначилися з необхідними витратами на суму щонайменше 9,8 мільярда гривень.

Серед них:

  • Полтавська область — 4,5 млрд;
  • Тернопільська — 2,5 млрд;
  • Сумська — 984 млн;
  • Дніпропетровська — 930 млн;
  • Запорізька — 744,6 млн;
  • Закарпатська — 600 млн;
  • Івано-Франківська — 200 млн;
  • Чернівецька — 109 млн;

Крім того, у розпорядженні журналістів з’явилася проєктна пропозиція від Вінницької ОВА, у якій на системи оповіщення просять 3 мільярди 600 тисяч гривень.

У такий спосіб можна порахувати, що загалом на реалізацію проєктів ОВА просять щонайменше 12,8 мільярда гривень.

Як вказано в самому проєкті, розрахунки для Вінницької ОВА робила компанія “Укрзалізничавтоматика”. Розрахунки проводили з огляду на ціни продукції польської компанії Digitex, дистриб’ютором якої в Україні є “Укрзалізничавтоматика”.

Ще з одного листа від Секретаріату Кабінету Міністрів стало відомо, що Секретаріат готовий надіслати офіційне звернення до Посольства Великої Британії в Україні для залучення міжнародних коштів, аби впровадити системи оповіщення. Для цього й потрібні проєктні пропозиції від різних ОВА.


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