Економіка

В уряді РФ заявили, що відновлення Кримського моста займе 2 місяці і коштуватиме 1,3 млрд рублів

18 Липня 2023 18:58
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Кримський міст

Зведення додаткового мосту, який потрібний для ремонту Кримського мосту, триватиме два місяці, загалом ремонт коштуватиме до 1,3 млрд рублів.

Про це повідомив віцепрем’єр Марат Хуснуллін.

Відновлення Кримського мосту, за попередніми даними, коштуватиме 1-1,3 млрд рублів, заявив віцепрем’єр.

“Вже вчора розпочали перекидання труб, металоконструкцій із Тольятті. За два місяці ми його збудуємо”, — розповів віцепрем’єр під час “Відкритого діалогу” із російськими сенаторами. Тимчасовий міст буде довжиною 250 метрів, бо з моря підійти до пошкоджень неможливо.

Наразі рух мостом здійснюється в реверсивному режимі. За словами Марата Хуснулліна, двосторонній рух з одного боку Кримського мосту запустять до 15 вересня, з другого боку – до 1 листопада.

Запускати вантажні автомобілі Кримським мостом найближчим часом не планується у зв’язку із забезпеченням безпеки, повідомив він.


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