В Україні вже посіяли 1 млн гектарів ярих культур

Цьогоріч українські аграрії за всіма категоріями господарств вже посіяли 1 млн 5 тис. гектарів зернових і зернобобових культур.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Серед 1 млн 5 тис. га посіяних зернових і зернобобових культур є:

яра пшениця – 169,1 тис. га;

ярий ячмінь – 557,4 тис. га

горох – 110,2 тис. га;

овес – 81,7 тис. га;

кукурудза – 53,4 тис. га;

просо – 1,7 тис. га;

гречка – 0,27 тис. га.

Упродовж минулого тижня посіяли 278 тис. га зернових і зернобобових культур. Серед лідерів – сільгоспвиробники Полтавщини, які засіяли 83,5 тис. га. Найбільше пшениці посіяли на Дніпропетровщині – 29,6 га, кукурудзи – на Сумщині – 26,4 га.

Аграрії Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини розпочинали сівбу цукрових буряків. Наразі вже посіяно 54,4 тис. га.

“Соняшник сіють аграрії Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Херсонщини, Хмельниччини, Буковини, Чернігівщини, посіяно – 137,3 тис. га. Найбільше на Сумщині – 34,7 тис. га”, – ідеться в повідомленні.