Економіка

В Україні вже посіяли 1 млн гектарів ярих культур

21 Квітня 2023 13:01
15
читать на русском →
агро

Цьогоріч українські аграрії за всіма категоріями господарств вже посіяли 1 млн 5 тис. гектарів зернових і зернобобових культур.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Серед 1 млн 5 тис. га посіяних зернових і зернобобових культур є:

  • яра пшениця – 169,1 тис. га;
  • ярий ячмінь – 557,4 тис. га
  • горох – 110,2 тис. га;
  • овес – 81,7 тис. га;
  • кукурудза – 53,4 тис. га;
  • просо – 1,7 тис. га;
  • гречка – 0,27 тис. га.

Упродовж минулого тижня посіяли 278 тис. га зернових і зернобобових культур. Серед лідерів – сільгоспвиробники Полтавщини, які засіяли 83,5 тис. га. Найбільше пшениці посіяли на Дніпропетровщині – 29,6 га, кукурудзи – на Сумщині – 26,4 га.

Аграрії Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини розпочинали сівбу цукрових буряків. Наразі вже посіяно 54,4 тис. га.

“Соняшник сіють аграрії Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Херсонщини, Хмельниччини, Буковини, Чернігівщини, посіяно – 137,3 тис. га. Найбільше на Сумщині – 34,7 тис. га”, – ідеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Квітня 2023 11:08
45

Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
21 Квітня 2023 15:06
0

У Москві заочно заарештували Кирила Буданова
21 Квітня 2023 12:47
27

США почнуть навчати українські війська на танках «Abrams» в найближчі тижні, — AP
21 Квітня 2023 10:53
54

ЗРК Patriot вже несе бойове чергування у системі протиповітряної оборони України
21 Квітня 2023 09:45
33

Країни G7 розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки