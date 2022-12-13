Економіка

В енергосистемі зберігається значний дефіцит, – Укренерго

13 Грудня 2022 11:45
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електроенергія

На вівторок, 13 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуація ускладнюється погодними умовами.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Оператор наголошує, що погіршення погодних умов у вигляді сильного вітру, морозу, налипання мокрого снігу та обледеніння проводів по всій території країни негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад. 

На сході країни російські окупанти знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. 

Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з яких залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення. 

Відключення світла в Україні тривають: всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями обленерго.


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