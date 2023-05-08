В енергосистемі України не зафіксовано пошкоджень через нічний обстріл

Пошкоджень в енергосистемі України після масованого обстрілу в ніч на понеділок не зафіксовано, проте є відключення в прифронтових регіонах, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

“Нічні масовані обстріли столиці, Київської та Одеської областей, на щастя, не призвели до пошкоджень енергетичної інфраструктури. Водночас через обстріли залишаються без світла споживачі у Херсонській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Чернігівській областях”, – ідеться в повідомленні.

За даними відомства, енергетики працюють над відновленням електропостачання там, де це дає змогу безпекова ситуація.

“Зокрема на Харківщині заживили населений пункт Гракове, який залишався без світла з минулого року. На Дніпропетровщині повернули світло споживачам, які були відключені після нещодавнього масованого ракетного обстрілу”, – йдеться в повідомленні.

Загалом за добу електропостачання відновлено для понад 24,5 тис. споживачів.