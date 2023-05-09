Економіка

Уряд зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії

9 Травня 2023 18:02
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армія, кабмін

Кабінет Міністрів на час воєнного стану розділив закуповувану оборонну продукцію на дві групи, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Продовжуємо змінювати підходи до закупівлі оборонної продукції. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи”, – написав Шмигаль у телеграмі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, перша група – це зброя, техніка та інша продукція оборонного призначення, інформація про закупівлі якої залишиться закритою.

“Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення міститиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі оприлюднюватимуться звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи”, – розповів Шмигаль.


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