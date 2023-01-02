Українці стали споживати менше світла. Через це в оселі подають більше електрики, – Укренерго

Станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання як на свята, так і в будні дні. Відповідно зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Водночас там нагадують, що в ніч проти 2 січня російсько-окупаційні війська знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього є пошкодження.

Через нічну атаку також ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, тому застосовуються аварійні вимкнення. Відновлювальні роботи тривають.

Загалом із лютого українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних і 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

Диспетчерський центр «Укренерго» довів ліміти споживання до областей на вечірній час задля запобігання додатковим аваріям.

Працівники «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

«Будь ласка, відповідально споживайте електроенергію. Не забуваємо також про цілі ворога занурити українців у темряву. Енергетики готові протидіяти цьому та за будь-яких умов відновлювати пошкоджене», — зазначили в компанії.