Економіка

Україна збільшить імпорт електроенергії з Європи

16 Лютого 2023 16:29
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електроенергія

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E ухвалило рішення про збільшення технічної можливості постачання електроенергії в Україну до 700 МВт без обмежень у будь-який час.

Про це пише «Укренерго» з посиланням на Європейське енергооб’єднання ENTSO-E.

14 лютого компанія ENTSO-E ухвалила рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.

Україна імпортує електроенергію з ЄС, який при втраті генерації на електростанціях внаслідок російських масованих обстрілів енергосистеми дозволяє зменшити дефіцит потужності й відповідно зменшити обсяги обмежень, пояснили в «Укренерго».

Натомість експорт електроенергії Україна припинила 11 жовтня 2022 року — після першого масованого ракетного обстрілу росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Станом на ранок 16 лютого в енергосистемі України відсутній дефіцит, обмежень світла немає. Однак відключення електроенергії можливі на Одещині через мережеві пошкодження.


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