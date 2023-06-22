Економіка

Україна на 99,9% впевнена, що в липні РФ вийде з зернової угоди, – МЗС

22 Червня 2023 16:16
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зерно

Пані посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева вважає з упевненістю на 99,9%, що Росія вийде з чорноморської зернової угоди в липні

Про Трофімцева розповіла в Телеграмі.

“Два основні фактори на мою думку: Ердоган успішно виграв вибори. Мазепін (той що аміак, добрива) відрапортував Путіну, що термінал для експорту аміаку з РФ вже майже добудовано, а це означає, що аміакопровід Тольяті-Одеса вже і не такий важливий”, – написала амбасадорка.

Повідомляється, що Мінінфраструктури заявляло, що є інший вихід із цієї ситуації, проте Трофімцева його не бачила: “Але якщо мова про 20 млн грн, виділених на компенсацію збитків при пошкодженні суден, то це ні про що. І це не план”.


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