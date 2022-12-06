Економіка

У новий пакет санкцій ЄС пропонують включити заборону 4 росканалів та експорту на 2,3 млрд євро, – ЗМІ

6 Грудня 2022 17:11
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До дев’ятого пакета санкцій проти РФ Європейська комісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро.

Про це пише видання Financial Times.

Відомо, що згідно з інформацією Організації економічного співробітництва й розвитку, на гірничодобувний сектор Росії – світового виробника золота, залізної руди, урану і фосфатів – припадала чверть іноземних інвестицій до початку повномасштабної війни в Україні.

Конкретний характер заборон на інвестиції в гірничодобувну промисловість РФ усе ще визначається і, за словами співрозмовника FT, імовірно, міститиме винятки для певних товарів – приміром, титану й паладію, де Росія є критично важливим постачальником.

Також до пропозиції дев’ятого пакета санкцій ЄС проти Росії, за даними ЗМІ, входять:

  • заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів;
  • експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро, які РФ може використовувати для виробництва озброєння;
  • заборона на операції з трьома російськими банками;
  • санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;
  • заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Зокрема очікується, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.


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