Економіка

У квітні буде здійснено перерахунок пенсій: кого торкнеться

28 Березня 2023 18:06
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пенсія

У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені”, – йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень. Також було проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

“Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними”, – сказав прем’єр-міністр.

За словами голови уряду, громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому владі вдалося знайти ресурси, проіндексували пенсії, продовжити доплати, надати субсидії та пільги. Шмигаль подякував міжнародним партнерам, завдяки яким Україна може повною мірою та вчасно профінансувати всі критичні видатки бюджету. Також прем’єр подякував бізнесу та всім платникам податків та пояснив, що всі кошти спрямовуються на українську армію та безпеку.


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